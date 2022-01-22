Психолог Суздальцева подтвердила верность нового подхода к лечению депрессии

Концентрация человека на своих сильных качествах действительно может помочь в лечении депрессии. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог Людмила Суздальцева.

Как сообщило издание Journal of Clinical Psychology, долгие годы психотерапевты при лечении депрессии у клиентов сосредотачивали внимание на их проблемах. Между тем реальные результаты по улучшению настроения продемонстрировал подход, когда подопытный занимался тем, что, по заверениям окружающих, у него прекрасно получается.

«Не побоюсь этого слова, еще в прошлом тысячелетии проводилось исследование среди учителей, по-моему, англоязычных школ. Про некоторых случайно выбранных учеников педагогам говорили, что эти дети показали просто феноменальный результат в тестах на IQ, проводившихся ранее», — сообщила эксперт.

Людмила Суздальцева рассказал о смысле и результатах такого необычного решения специалистов.

«В конце учебного года исследователи вернулись в школу и увидели, что случайно указанные дети показали очень значительные успехи в учебе. Учителя и другие ученики говорили, что эти дети очень талантливы, им все дается легко. На основе этого эксперимента был сделан вывод о том, что одним из важных элементов в обучении служит отношение учителя к успехам ученика», — пояснила собеседница ФАН.

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В завершение она поддержала новую тактику, которая может перевернуть привычное представление о методах лечения депрессии.

«По этому поводу еще Булат Окуджава сказал: «Давайте говорить друг другу комплименты… Ведь это все любви счастливые моменты». Мы — социальные существа. Нам важно признание других в деятельности. Мы часто концентрируемся на том, что у нас не выходит, а не на том, что у нас получается. На ошибки человека тоже можно указывать, но только после того, как скажешь о том, что он сделал хорошо», — подытожила психолог.

Ранее Людмила Суздальцева в беседе с ФАН поделилась своим отношением к шкале для оценки полноценности жизни. По ее словам, не стоит всерьез судить о своей жизни по чужим критериям.