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Германия будет действовать: зачем Украине полевой госпиталь за миллионы евро

Общество
Германия будет действовать: зачем Украине полевой госпиталь за миллионы евро
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com / analogicus / Capri23auto

Германия вместе с США и Великобританией активно нагнетают обстановку на Украине. Именно поэтому в феврале немцы собираются передать киевским властям полностью укомплектованный мобильный полевой госпиталь за 5,3 миллиона евро. Так считает политолог и главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика» Леонид Савин. Свою точку зрения он озвучил в интервью ФАН.

«Все решения были давно приняты, и то, что Анналена Бербок приезжала и там позитивное говорила — это скорее является маневром отвлекающим. Подчеркну, Германия будет действовать в соответствии с теми общеевропейскими решениями, которые уже были приняты, к сожалению. Не стоит забывать, что по линии ЕС и проекта восточного партнерства выделяется многомиллионная помощь именно по военному направлению той же Украине — что тут можно еще говорить. И это даже не НАТО, это просто ЕС, где нет военной составляющей такой мощной, как в НАТО. Безусловно, Германия будет продолжать гнуть линию западных партнеров в украинском вопросе», — объяснил Леонид Савин.

«Германия будет действовать»: зачем Украине полевой госпиталь за миллионы евро
flickr.com / @The U.S. Army

Накануне стало известно, что Германия выделила свыше 5 миллионов евро на строительство полевого госпиталя для ВСУ. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отметила, что немецкая сторона поможет Киеву возвести госпиталь. По ее словам, украинская сторона также получит и аппарат искусственной вентиляции легких.

Ранее Великобритания поставила Украине несколько тысяч легких противотанковых ракет. Об этом сообщил заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

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