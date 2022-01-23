«Вообще нет запроса на то, чтобы вооружать Киев»: почему политика ФРГ не устраивает Украину

Не все страны западного мира считают себя обязанными что-то делать для Украины. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что слова представителей Германии о невозможности поставок оружия Берлином Киеву и «невозвратности» Крыма и колебания по отключению РФ от банковской системы Swift «не соответствуют уровню отношений» между Украиной и ФРГ.

«Владимир Зеленский и правительство Украины должны бы знать, что вопрос нераспространения летального оружия в зоны конфликта важен и принципиален для руководства Германии, из кого бы оно ни состояло, — напомнил Корнилов. — Да, Киев заручился поддержкой одного из сопредседателей партии «Зеленых» Роберта Хабека (сейчас он министр экономики ФРГ), однако, когда тот у себя в бундестаге заикнулся о том, что неплохо бы предоставить оружие Украине, его заклевали даже собственные однопартийцы».

Global Look Press / Andreas Gora/dpa

Политолог подчеркнул, что в германском общественном и политическом дискурсе «вообще нет запроса на то, чтобы вооружать Киев».

«Странно, что Украина до сих пор этого не поняла, — добавил эксперт. — Зеленскому и его окружению следует осознать, что не все вокруг что-то должны его стране. По крайней мере, это точно не Германия — там точно не стремятся снабжать Киев смертоубийственными орудиями для убийства еще большего количества украинцев».

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