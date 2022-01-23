«Пожалуйста, ждем в Кремль!»: почему Зеленский настойчиво игнорирует приглашения Путина

Украинский президент делает все, чтобы не встречаться со своим коллегой из России, но настойчиво продолжает делать вид, что тот его игнорирует. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил изданию Handelsblatt, что президент Украины Владимир Зеленский готов к прямому диалогу с российским коллегой Владимиром Путиным. Однако Москва, по его словам, «отвергает протянутую Киевом руку».

«Все это хождение по кругу уже сильно приелось, — заявил Корнилов. — Зеленский уже полгода как твердит, что очень хочет встретиться с Путиным — и как будто не слышит ничего в ответ! Лично президентом России было сказано: «Пожалуйста, ждем в Кремль! Согласовывайте время, даты — приезжайте! Мы обсудим все вопросы, связанные с двусторонними российско-украинскими отношениями: поставку воды в Крым, работу дипломатических учреждений и так далее».

Федеральное агентство новостей /

По словам политолога, «необсуждаемыми» на этой встрече были бы только два вопроса: российская принадлежность Крыма («этот вопрос Москва закрыла для себя окончательно!») и урегулирование конфликта в Донбассе, поскольку для этого «Зеленскому надо встречаться с лидерами ДНР и ЛНР».

«Но я ни разу не слышал ответа украинского президента, — заметил эксперт. — Казалось бы, в чем сложность — вывести за рамки будущей беседы эти два вопроса и преспокойно себе ехать к Путину в Кремль! Но нет, вместо этого Зеленский предпочитает говорить о том, что глава российского государства его игнорирует».

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