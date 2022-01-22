Дубай, 22 января. Петербургский клуб «Зенит» сыграл вничью с болгарским «Ботевом» в товарищеском матче. Встреча проходила в ОАЭ и завершилась со счетом 2:2.

В составе сине-бело-голубых отличились Артем Дзюба и Магомед Оздоев. У болгарского клуба авторами голов стали Тодор Неделев и Маркиньос. Следующим соперником подопечных Сергея Семака станет «Жилина». Встреча состоится 25 января.

После 18 туров петербургский клуб лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), в активе команды 38 очков.

Матч «Зенита» с «Ботевом» посетил главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

Prt Scr twitter.com / @zenit_spb

Ранее в субботу наставник национальной команды признался, что не понял формулировку форварда сине-бело-голубых Дзюбы о готовности «пойти навстречу» сборной. Карпин посоветовал нападающему тренироваться и играть.