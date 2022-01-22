Незвездные игры: почему США отказали в визе российскому космонавту Чубу

Палки в колеса вставляют не сотрудники NASA, а исполнители среднего звена в американском посольстве. Так считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Свою позицию он объяснил в беседе с ФАН, комментируя отказ в выдаче американской визы космонавту Николаю Чубу, который собирался в США для участия в тренировочной сессии в Космическом центре имени Линдона Джонсона.
«Вряд ли команда сверху и руководство NASA к этому отношение имеет. Это просто сбои на уровне исполнителей среднего звена в американском посольстве, где сейчас мало людей, и они могли просто формально отнестись к такому важному вопросу. Ведь когда политическая напряженность между странами возникает, то это переходит на все слои общества — сверху донизу. И человек в посольстве, который при другой ситуации посмотрел бы и увидел, что это космонавт, то ладно, Бог с ним, пусть он в первую очередь визу получит. А теперь все не так, напротив, смотрят: а, русский, пусть посидит здесь», — поделился руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Собеседник ФАН отметил, что пропуск американской тренировочной сессии для российского космонавта некритичен. Однако на Международной космической станции случиться может всякое, поэтому хорошая подготовка важна.
«В принципе, у нас некритичная ситуация, и можно обойтись без подготовки у них. Но зачем делать неправильно, когда можно сделать правильно? Дело в том, что если уж космонавт работает на МКС — это сложная техническая конструкция — то он должен знать обе части: и российский сегмент, и американский. Там есть соответствующие нормативы. Ведь и аварийные ситуации могут быть, и всякое вообще возможно. Поэтому такое обучение и предусмотрено», — отметил Иван Моисеев.
Накануне США не выдали визу Чубу, который собирался направиться для участия в тренировочной сессии в Космический центр имени Линдона Джонсона. Во въездной визе российскому космонавту было отказано без объяснения причин. Полет Чуба на Международную космическую станцию запланирован на весну 2023 года.