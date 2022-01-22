Незвездные игры: почему США отказали в визе российскому космонавту Чубу

Палки в колеса вставляют не сотрудники NASA, а исполнители среднего звена в американском посольстве. Так считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Свою позицию он объяснил в беседе с ФАН, комментируя отказ в выдаче американской визы космонавту Николаю Чубу, который собирался в США для участия в тренировочной сессии в Космическом центре имени Линдона Джонсона.

«Вряд ли команда сверху и руководство NASA к этому отношение имеет. Это просто сбои на уровне исполнителей среднего звена в американском посольстве, где сейчас мало людей, и они могли просто формально отнестись к такому важному вопросу. Ведь когда политическая напряженность между странами возникает, то это переходит на все слои общества — сверху донизу. И человек в посольстве, который при другой ситуации посмотрел бы и увидел, что это космонавт, то ладно, Бог с ним, пусть он в первую очередь визу получит. А теперь все не так, напротив, смотрят: а, русский, пусть посидит здесь», — поделился руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Prt Scr youtube.com / CGTN на русском

Собеседник ФАН отметил, что пропуск американской тренировочной сессии для российского космонавта некритичен. Однако на Международной космической станции случиться может всякое, поэтому хорошая подготовка важна.

«В принципе, у нас некритичная ситуация, и можно обойтись без подготовки у них. Но зачем делать неправильно, когда можно сделать правильно? Дело в том, что если уж космонавт работает на МКС — это сложная техническая конструкция — то он должен знать обе части: и российский сегмент, и американский. Там есть соответствующие нормативы. Ведь и аварийные ситуации могут быть, и всякое вообще возможно. Поэтому такое обучение и предусмотрено», — отметил Иван Моисеев.

vk.com / Пресс-служба Роскосмоса

Накануне США не выдали визу Чубу, который собирался направиться для участия в тренировочной сессии в Космический центр имени Линдона Джонсона. Во въездной визе российскому космонавту было отказано без объяснения причин. Полет Чуба на Международную космическую станцию запланирован на весну 2023 года.