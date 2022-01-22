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Политолог Дудкин объяснил, зачем Россия подняла архивы об угрозе быстрого уничтожения США в 1962 году

Армия
Политолог Дудкин объяснил, зачем Россия подняла архивы об угрозе быстрого уничтожения США в 1962 году
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 22 января. Россия послала мощный предупреждающий сигнал, как в Вашингтон, так и в Киев по итогам переговоров главы МИД РФ с госсекретарем США.

Сигнал этот оказался очень необычным, но предельно доступным. По крайней мере в Вашингтоне послание Москвы явно приняли и расшифровали правильно. В украинской верхушке скорее всего ничего и не заметили. Ни в администрации президента Украины, ни в Кабинете министров, как показал опыт последних пары лет, просто нет достаточно светлых голов, которые могли бы адекватно впитывать сигналы соседей и партнеров, анализировать их в нужном направлении и делать далеко идущие выводы. Как бы то ни было, послание Москвы предназначалось по большей части США. На прозорливость Киева вряд ли в России кто-то рассчитывал.

Таким мнением c гостями студии украинского канала NEWSONE поделился военный эксперт и политолог Юрий Дудкин, уточнив, что речь идет о любопытной информации о Карибском кризисе, которую вдруг распространили многие российские СМИ. Это был не обычный урок истории со всем известными данными, а сюжет, созданный на основе ранее засекреченных документов, которые Россия решила обнародовать только сейчас.

Политолог Дудкин объяснил, зачем Россия подняла архивы об угрозе быстрого уничтожения США в 1962 году
pixabay.com /

«Это четкий и убойный сигнал в первую очередь в Вашингтон, в надежде, что американцы опомнятся, пока дело не дошло до реального противостояния. Сегодня многие СМИ РФ, в том числе и федеральные телеканалы, выдали любопытный сюжет. Там очень подробно рассказывают о Карибском кризисе 1962 года, причем в таких подробностях, о которых мы раньше не слышали. Это секретная информация, поднятая из архивов, теперь транслируется на весь мир. Я немного напомню. В ответ на размещение ракет США в Италии и в Турции, Хрущев принял решение разместить подобные средства на Кубе. Как сегодня стало известно, там разместили 52 тысячи только солдат, не считая техперсонала, инструкторов, и офицеров. И ракеты были не простые. Это были Р-12, Р-14 суммарной мощностью 74 мегатонны, то есть США могло бы и не существовать. Это была реальная угроза молниеносного уничтожения США, дело каких-то трех минут, и Россия не зря об этом напомнила именно сегодня», — отметил Дудкин, назвав прозрачный сигнал Москвы Вашингтону последним предостережением.

Эксперт напомнил, что Кеннеди тогда быстро сообразил, что к чему и США убрали свои ракеты из Италии и Турции. Хрущев же оставил всю технику и контингент на Кубе. Там был размещен даже Пятый отдельный флот СССР на базе в Сьенфуэгосе. Также всем известно о центре радиоэлектронной борьбы в Лурдесе. Дудкин добавил, что вся эта военная махина преспокойно оберегала США от глупых идей вплоть до 1985 года, когда Горбачев быстро отозвал кубинский контингент, чтобы не тревожить «американских партнеров». Но Лурдес, к примеру, до сих работоспособен. Сейчас в этом центре, кстати, обустроились китайцы, но в Пекине уже сказали, что по первой просьбе готовы «подвинуться». Политолог резюмировал, что Россия этим сигналом сделала американцам последнее китайское предупреждение и следующим шагом станет возрождение полноценного военного присутствия на Кубе. Произойдет это очень быстро, на что тоже намекают показанные рассекреченные данные.

Ранее экономист Константин Симонов объяснил, почему США никогда не введут свою последнюю, действительно эффективную санкцию против РФ.

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Все новости / Армия / Политолог Дудкин объяснил, зачем Россия подняла архивы об угрозе быстрого уничтожения США в 1962 году
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