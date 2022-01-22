Политолог Дудкин объяснил, зачем Россия подняла архивы об угрозе быстрого уничтожения США в 1962 году

Киев, 22 января. Россия послала мощный предупреждающий сигнал, как в Вашингтон, так и в Киев по итогам переговоров главы МИД РФ с госсекретарем США.

Сигнал этот оказался очень необычным, но предельно доступным. По крайней мере в Вашингтоне послание Москвы явно приняли и расшифровали правильно. В украинской верхушке скорее всего ничего и не заметили. Ни в администрации президента Украины, ни в Кабинете министров, как показал опыт последних пары лет, просто нет достаточно светлых голов, которые могли бы адекватно впитывать сигналы соседей и партнеров, анализировать их в нужном направлении и делать далеко идущие выводы. Как бы то ни было, послание Москвы предназначалось по большей части США. На прозорливость Киева вряд ли в России кто-то рассчитывал.

Таким мнением c гостями студии украинского канала NEWSONE поделился военный эксперт и политолог Юрий Дудкин, уточнив, что речь идет о любопытной информации о Карибском кризисе, которую вдруг распространили многие российские СМИ. Это был не обычный урок истории со всем известными данными, а сюжет, созданный на основе ранее засекреченных документов, которые Россия решила обнародовать только сейчас.

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«Это четкий и убойный сигнал в первую очередь в Вашингтон, в надежде, что американцы опомнятся, пока дело не дошло до реального противостояния. Сегодня многие СМИ РФ, в том числе и федеральные телеканалы, выдали любопытный сюжет. Там очень подробно рассказывают о Карибском кризисе 1962 года, причем в таких подробностях, о которых мы раньше не слышали. Это секретная информация, поднятая из архивов, теперь транслируется на весь мир. Я немного напомню. В ответ на размещение ракет США в Италии и в Турции, Хрущев принял решение разместить подобные средства на Кубе. Как сегодня стало известно, там разместили 52 тысячи только солдат, не считая техперсонала, инструкторов, и офицеров. И ракеты были не простые. Это были Р-12, Р-14 суммарной мощностью 74 мегатонны, то есть США могло бы и не существовать. Это была реальная угроза молниеносного уничтожения США, дело каких-то трех минут, и Россия не зря об этом напомнила именно сегодня», — отметил Дудкин, назвав прозрачный сигнал Москвы Вашингтону последним предостережением.

Эксперт напомнил, что Кеннеди тогда быстро сообразил, что к чему и США убрали свои ракеты из Италии и Турции. Хрущев же оставил всю технику и контингент на Кубе. Там был размещен даже Пятый отдельный флот СССР на базе в Сьенфуэгосе. Также всем известно о центре радиоэлектронной борьбы в Лурдесе. Дудкин добавил, что вся эта военная махина преспокойно оберегала США от глупых идей вплоть до 1985 года, когда Горбачев быстро отозвал кубинский контингент, чтобы не тревожить «американских партнеров». Но Лурдес, к примеру, до сих работоспособен. Сейчас в этом центре, кстати, обустроились китайцы, но в Пекине уже сказали, что по первой просьбе готовы «подвинуться». Политолог резюмировал, что Россия этим сигналом сделала американцам последнее китайское предупреждение и следующим шагом станет возрождение полноценного военного присутствия на Кубе. Произойдет это очень быстро, на что тоже намекают показанные рассекреченные данные.

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