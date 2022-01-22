Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 января 21:34
21:34
Весь мир
Политолог Тафессе о митингах в поддержку Мали: призываю ускорить движение России в Африку
21:30
Видео
«Физкульт-привет». Шутки про турок, приседания киберспортсменов и рояль для футболиста
21:24
Общество
Замглавы Воскресенского городского округа заключили под стражу до марта
21:21
Происшествия
Отравление стало причиной смерти родителей и госпитализации ребенка в Подмосковье
21:03
Шоу-бизнес
Эмма Робертс рассталась с отцом своего ребенка
21:03
Весь мир
Египет рассказал о предложенном Эфиопии сценарии запуска плотины Хидасэ
21:01
Весь мир
Ливан начнет переговоры с МВФ 24 января
21:00
Видео
«На минуточку» с Александром Малькевичем. Критика власти в Twitter France
20:59
Шоу-бизнес
Артист Стоянов заявил, что никогда не целовался по-настоящему с Олейниковым в «Городке»
20:55
Экономика
Законопроект о 13-й пенсии и увеличении МРОТ могут принять в России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Нижегородский водитель избежал аварии с помощью полицейского разворота

Происшествия

Водителю автобуса удалось избежать аварии на территории Нижнего Новгорода. Транспорт чуть не врезался в легковой автомобиль, который нарушил правила дорожного движения.

Инцидент попал на несколько видеорегистраторов. На кадрах видно, как машина не дала право приоритетного проезда автобусу, сразу свернув на повороте. Шофер чудом избежал страшного столкновения. Он сделал полицейский разворот, меньше, чем в метре от нарушителя.

«Нормально он перегрузку в салон дал», — удивился один из интернет-пользователей.

«Эффектно!» — восхитились мастерством водителя комментаторы.

После публикации зрелищного видео в Сети инцидентом заинтересовались правоохранители. Полиция задержала водителя легкового автомобиля. Его стаж вождения оказался всего пять месяцев. Мужчину обвиняют по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ («Нарушение правил проезда перекрестков»).

В момент происшествия в транспорте находилось четыре пассажира. Никто не пострадал, водителю удалось не перевернуть автомобиль.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Нижегородский водитель избежал аварии с помощью полицейского разворота
нижний новгород
Комментировать