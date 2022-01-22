Нижегородский водитель избежал аварии с помощью полицейского разворота

Водителю автобуса удалось избежать аварии на территории Нижнего Новгорода. Транспорт чуть не врезался в легковой автомобиль, который нарушил правила дорожного движения.

Инцидент попал на несколько видеорегистраторов. На кадрах видно, как машина не дала право приоритетного проезда автобусу, сразу свернув на повороте. Шофер чудом избежал страшного столкновения. Он сделал полицейский разворот, меньше, чем в метре от нарушителя.

«Нормально он перегрузку в салон дал», — удивился один из интернет-пользователей.

«Эффектно!» — восхитились мастерством водителя комментаторы.

После публикации зрелищного видео в Сети инцидентом заинтересовались правоохранители. Полиция задержала водителя легкового автомобиля. Его стаж вождения оказался всего пять месяцев. Мужчину обвиняют по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ («Нарушение правил проезда перекрестков»).

В момент происшествия в транспорте находилось четыре пассажира. Никто не пострадал, водителю удалось не перевернуть автомобиль.