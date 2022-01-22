Марина Зудина призналась, что еще не свыклась с ролью бабушки

Москва, 22 января. Народная артистка России Марина Зудина рассказала, что в свои 56 лет не чувствует себя бабушкой.

Сын Зудиной и народного артиста СССР Олега Табакова Павел стал отцом 5 августа 2020. У него родилась дочь Миа в отношениях с актрисой Софьей Синицыной. Зудина рассказала о своих ощущениях в новом статусе.

«Я вообще не чувствую. Надо, во-первых, и внимания больше уделять. А во-вторых, это пусть родители воспитывают, а мы с ней будем ходить куда-нибудь, играть во что-то. Я чувствую, что я еще внутренне не доросла до осознания этой ответственности, поэтому я внутренне отдаляю момент», — призналась звезда фильма «По главной улице с оркестром» в телепередаче «Сегодня вечером» на Первом канале.

Ранее Зудина поделилась снимком своей подросшей внучки. Поклонники увидели в девочке поразительное сходство с Табаковым. Фотография маленькой дочери Табакова-младшего появилась на странице артистки в Instagram. На черно-белом снимке девочка смотрит в камеру, сидя на руках у своей матери.