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Программа мотивации «Сбера» потребует покупки акций компании на 50 млрд рублей

Экономика
Программа мотивации «Сбера» потребует покупки акций компании на 50 млрд рублей
Пресс-служба Сбербанка

Москва, 22 января. «Сбер» в течение ближайших лет собирается покупать собственные ценные бумаги для реализации корпоративной программы.

Сбербанк в период с 2022 по 2025 годы планирует покупать акции, а общая сумма покупки должна быть доведена до 50 млрд рублей. Предполагается, что это будут ценные бумаги этой же кредитной организации.

Приобретать акции будет дочернее предприятие банка под названием «Сбербанк КИБ». Структура будет осуществлять покупки на Московской бирже, а также через внебиржевой рынок. Сообщается, что финансовая компания будет выкупать с рынка бумаги с целью развития программы долгосрочного вознаграждения работников и их мотивации.

«Сбер» нарастил в 2021 году чистую прибыль в 1,7 раза, после чего она достигла 1,2 трлн рублей. Рентабельность капитала банка вышла к отметке в 25%. Помимо этого, Сбербанк предоставил за прошедший год максимальный за всю историю объем кредитов, который превысил 20 трлн рублей.

Подразделение «Сбер Управление Активами» недавно учредило БПИФ под названием «Сбер — Блокчейн Экономика». Данный биржевой паевой инвестиционный фонд является первым в РФ, позволяющим инвесторам получать деньги с блокчейн-экономики.

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