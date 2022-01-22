Литр бензина может подорожать на Украине до 120 рублей

Киев, 22 января. Глобальный энергетический кризис бьет по Украине сильнее с каждым днем, отмечают эксперты. Их мнение передает издание «Украина.ру».

Рядовые украинцы ощущают на себе полноценные и отрицательные последствия неграмотного государственного управления вкупе со стратегическими промахами и сговором властей с крупными сетями, управляющими автозаправками.

Например, состояние экономики ярко проявляется в топливном сегменте. Аналитики считают, что вскоре цена бензина может подскочить в стране в 1,5 раза. Сейчас литр продается по 75,32 единицы в пересчете на рубли, однако в следующем месяце ценник может достичь уже 120 рублей. Соответствующего мнения придерживается глава украинской сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин.

Правительство Украины ввело режим государственного регулирования цен в отрасли, но после этого крупные игроки начали определять и оптовые, и розничные цены выше средних по рынку, жалуется руководитель сети автозаправочных станций SulOil Леонид Косянчук. Специалисты указывают, что в стране не создано стратегзапасов энергоресурсов, что делает рынок крайне уязвимым.

«То есть любой кризис — как политический, так и на нефтяном рынке — на Украине будет сказываться самым непосредственным образом. Мы получим не просто "мировые цены плюс", мы получим мировые цены по спекулятивной цене», — предупреждает экономист Всеволод Степанюк.

Помимо этого, эксперты убеждены, что украинские порты в силах принять масштабные партии нефти, но железнодорожная система страны находится в упадке и не может обслужить и перевезти крупные партии. Проблемы в экономике наблюдаются также и в смежных секторах. Например, стоимость дров на Украинской энергетической бирже взлетела уже на 35%.