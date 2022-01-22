Главу минобороны Британии Уоллеса обрадовало решение Шойгу провести переговоры

Лондон, 22 января. Глава оборонного ведомства Британии Бен Уоллес рад, что министр обороны РФ Сергей Шойгу принял его предложение о переговорах, пишет Independent.

Отметим, что накануне Шойгу предложил британскому коллеге прилететь в Москву, чтобы обсудить актуальные проблемы безопасности. Так российский министр ответил Уоллесу на приглашение встретиться в Лондоне.

«Министр обороны рад, что Россия приняла приглашение провести переговоры с коллегой. Министр ясно дал понять, что он будет изучать все пути достижения стабильности и урегулирования украинского кризиса», — сказал высокопоставленный источник в британском минобороны.

Ранее военные эксперты предположили, что главу оборонного ведомства РФ специально хотели заманить в Лондон. Не исключено, что инициатором проведения переговоров на британской территории были США.