Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 января 18:35
18:33
Происшествия
СК показал кадры с места нападения собак на школьницу в Забайкалье
18:32
Общество
Подруга Лицитиса опубликовала фото актера и рассказала о его самочувствии в последние дни
18:30
Армия
Полковник Хатылев назвал переброску С-400 в Белоруссию тревожным сигналом для Запада
18:29
Происшествия
Прокуратура взяла под контроль проверку по факту нападения собак на ребенка в Коломне
18:27
Весь мир
Боевики подорвали банк и обстреляли из гранатометов заправку на западе Ливии
18:26
Общество
Врач Мясников заявил, что соусы провоцируют развитие кишечных болезней
18:18
Общество
МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму из-за метели
18:18
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с болгарским «Ботевом» в товарищеском матче
18:14
Общество
Врач Шафалинов посоветовал принимать витамины C и D для защиты от «Омикрона»
18:13
Общество
Студенты СПбГУ будут сдавать сессию в дистанционном формате
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Главу минобороны Британии Уоллеса обрадовало решение Шойгу провести переговоры

  /   Обновлено: 22 января 2022 17:48
Армия
Главу минобороны Британии Уоллеса обрадовало решение Шойгу провести переговоры
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Лондон, 22 января. Глава оборонного ведомства Британии Бен Уоллес рад, что министр обороны РФ Сергей Шойгу принял его предложение о переговорах, пишет Independent.

Отметим, что накануне Шойгу предложил британскому коллеге прилететь в Москву, чтобы обсудить актуальные проблемы безопасности. Так российский министр ответил Уоллесу на приглашение встретиться в Лондоне.

«Министр обороны рад, что Россия приняла приглашение провести переговоры с коллегой. Министр ясно дал понять, что он будет изучать все пути достижения стабильности и урегулирования украинского кризиса», — сказал высокопоставленный источник в британском минобороны.

Ранее военные эксперты предположили, что главу оборонного ведомства РФ специально хотели заманить в Лондон. Не исключено, что инициатором проведения переговоров на британской территории были США.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Главу минобороны Британии Уоллеса обрадовало решение Шойгу провести переговоры
шойгу переговоры британия уоллес
Комментировать