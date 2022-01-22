Эксперт рекомендовал воспользоваться ситуацией на рынке и скупать биткоины

Эксперт по криптовалютам Рик Эдельман считает, что инвесторы должны рассматривать недавнее падение цен на биткоины, как возможность покупки.

На днях крупнейшая криптовалюта биткоин потеряла 10%, достигнув цены в 38 000 долларов США, что соответствуют ее уровню августа 2021 года. Еще более масштабные потери испытала на себе и вторая по величине криптовалюта — Ethereum. Причиной падения стала нестабильная ситуация на американском фондовом рынке и публикация слабых показателей компаний Netflix и Peloton. Масло в огонь подлил Центральный Банк России, предложив запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют. Несмотря на все это, Рик Эдельман советует не поддаваться панике, а воспользоваться ситуацией.

«Несмотря на то, что за последние недели произошло значительное снижение курса, мы должны признать, что это происходило раньше. И это, вероятно, повторится снова. В истории биткоина было пять случаев, когда его стоимость падала более чем на 50 процентов. Так что в такого рода волатильности цен нет ничего необычного. Это случалось раньше, это происходит прямо сейчас и, вероятно, произойдет снова», — заявил эксперт по криптовалютам.

Рик Эдельман рекомендует скупать криптовалюту, так как в долгосрочной перспективе ее курс все же растет.

«Для людей, которые нацелены на долгосрочную перспективу и готовы пойти на риск, связанный с появлением нового класса активов, многие считают это прекрасной возможностью для покупки. Многие люди, которые покупали биткоин за 40, 50 или 60 000 долларов, должны быть очень рады возможности купить его за 35 000. Вместо того, чтобы расстраиваться из-за волатильности, превратите ее в преимущество и признайте, что, эта технология никуда не денется, а значит ее можно и нужно использовать», — считает эксперт.

Всего за последние несколько месяцев цена биткоина упала более чем на 50 процентов и резко снизилась по сравнению с рекордным максимумом в 60 000 долларов. Такая ситуация вызывает множество вопросов у держателей криптовалюты, главный из которых: выдержит ли Федеральная Резервная Система США и не лопнет ли она, как мыльный пузырь?