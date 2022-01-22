Актриса Карпович пожаловалась на травлю из-за отношений с Прилучным

Москва, 22 января. Актриса Мирослава Карпович столкнулась с очередной волной хейта после начала отношений с коллегой Павлом Прилучным.

Карпович пожаловалась на травлю, прикрепив скриншот высказываний, которые ей пишут в Сети. Один из пользователей в грубой форме обратился к звезде сериала «Папины дочки».

«Наша страна, наши люди», — написала артистка, прикрепив смайлик с красным сердцем, в Stores соцсети Instagram.

Pr Scr instagram.com / @m1r0slava_karpovich

Вероятно, подобный хейт связан с тем, что звезда сериала «Мажор» Прилучный после почти десяти лет отношений с актрисой Агатой Муцениеце ушел к Карпович. Об этом стало известно в 2020 году.

Ранее Муцениеце резко высказалась о своем бывшем супруге. Кинодива до сих пор не может оправиться после расставания и начать доверять другому мужчине. Артистка назвала Прилучного главным разочарованием в жизни.