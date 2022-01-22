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Ракета Atlas V вывела на орбиту спутники-инспекторы Пентагона GSSAP-5 и GSSAP-6

Армия
Ракета Atlas V вывела на орбиту спутники-инспекторы Пентагона GSSAP-5 и GSSAP-6
pixabay.com

Вашингтон, 22 января. Ракета-носитель Atlas V вывела на геосинхронную околоземную орбиту пару американских космических аппаратов Geosynchronous Space Situational Awareness Program (GSSAP).

В публикации издания The Drive говорится, что спутники GSSAP-5 и GSSAP-6 были запущены в интересах оборонного ведомства США. Отмечается, что эти аппараты могут маневрировать в космосе и отслеживать состояние других спутников. Авторы статьи пишут, что они очень похожи на российские спутники-инспекторы.

«Немногочисленные публичные описания спутников GSSAP и их возможностей позволяют предположить, что они похожи на высокоманевренные спутники-инспекторы, которые в течение многих лет следовали за американскими спутниками», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что США хотят обзавестись космической системой, которая позволит создавать карты радиоэлектронных помех на Земле. Разработкой нового аналитического инструмента займется компания Slingshot.

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