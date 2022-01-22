США выбросили из кресла гегемона: журналист Кот о росте рейтинга неодобрения Байдена

Американцы разочарованы не нынешним главой Белого дома, а тем, что перестали выглядеть исключительной нацией. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» Юрий Кот.

Как сообщили СМИ, Джо Байден оказался одним из худших президентов в истории США.

«Безусловно, Байден — плоть от плоти американского народа. Американцы привыкли править всем миром, а за время правления Байдена это у них явно не получается. В принципе, при Бараке Обаме, Дональде Трампе уже не очень получалось. Просто сегодня при Байдене те процессы, которые были запущены достаточно давно, приобретают видимые очертания благодаря России, Китаю, Ирану», — сообщил журналист.

Юрий Кот также отметил, что, на его взгляд, нынешний глава Белого дома, наоборот, делает все, чтобы оправдать надежды избирателей.

«На самом деле американцы разочарованы не Байденом. Они разочарованы тем, что перестали выглядеть, не быть, а именно выглядеть некой исключительной нацией, поэтому и предъявляют претензии. Что может сделать Байден? Он сам не понимает, чем недовольны граждане. Он делает все то, чего хочет население США: хотите Black Lives Matter — мы их не трогаем, хотите ЛГБТ-сообщества — пожалуйста! Байден говорит: «Мы даем все, чего вы хотите. Главное, не мешайте нам править!».

facebook.com / Юрий Кот

В завершение он подчеркнул, что, по его мнению, американские избиратели сегодня ищут виноватого не в том месте.

«Американцы не сопротивлялись его приходу к власти. Разве два года назад неясно было, что это за персонаж? Он — абсолютно воинственный ястреб войны. Он завязан на международном глобалистском капитале, представитель этой системы. Байден не виноват в том, что США выбросили из кресла гегемона. В этом вина всего американского народа», — подытожил президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны».

Ранее политик Франц Клинцевич в беседе с ФАН рассказал о том, как американская элита ведет свою страну к пропасти. По его словам, после распада СССР США сделали много серьезных ошибок.