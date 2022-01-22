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Сотрудники МЧС спасли жизнь провалившегося под лед рыбака в Тверской области

  /   Обновлено: 22 января 2022 17:37
Общество
Сотрудники МЧС спасли жизнь провалившегося под лед рыбака в Тверской области
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Тверь, 22 января. Работники МЧС спасли жизнь рыбаку, который провалился под лед. Инцидент произошел в акватории Мошковского залива Волги в Конаковском районе.

Сотрудники ГИМС МЧС России по Тверской области патрулировали водные объекты в регионе. Им поступило сообщение, что в Мошковском заливе под лед провалился человек. Спасатели экстренно прибыли на место и вытащили тонущего рыбака. После этого пострадавшего передали врачам для проведения медицинского осмотра.

В региональном МЧС напомнили правила безопасности, которые необходимо соблюдать при выходе на лед. Граждан предупреждают, что на замерзшую поверхность нельзя выезжать на автомобилях или выходить толпой. Избегать рыбалки и выхода на покрытые льдом водоемы не следует при плохой погоде. Также важно проводить профилактические беседы с детьми и не оставлять их без присмотра, отмечается в пресс-службе регионального МЧС.

Сотрудники Службы спасения ранее пришли на помощь замерзающим в снегу мужчинам. Пострадавшие пошли в лес и не смогли самостоятельно выбраться.

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