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Почти семь тысяч юнармейских отрядов сформированы в Западном военном округе

Армия
Почти семь тысяч юнармейских отрядов сформированы в Западном военном округе
Федеральное агентство новостей  /  Альгис Микульскис

Санкт-Петербург, 22 января. Почти семь тысяч юнармейских отрядов, в которые входят свыше 320 тысяч юношей и девушек, сформированы в Западном военном округе (ЗВО).

Командующий войсками ЗВО Александр Журавлев заявил, что в минувшем году ряды «Юнармии» пополнили почти 75 тысяч человек. Он напомнил, что все юноши и девушки произносят торжественную клятву участника военно-патриотического общественного движения во время поступления в отряд.

«На территории округа созданы и функционируют 32 "Дома Юнармии" и 11 центров "Авангард", семь из которых открыты в 2021 году в Орловской, Псковской, Рязанской, Тамбовской, Владимирской, Калужской и Ярославской областях», — заявил Журавлев.

Ранее сообщалось, что в конце минувшего года более 20 школьников присоединились к движению «Юнармия» в Самарской области. Несколько юнармейцев были награждены нагрудными знаками «Юнармейская доблесть» III степени.

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