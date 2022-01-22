Cadillac презентовал «заряженную» версию внедорожника Escalade

Нью-Йорк, 22 января. Линейка усиленных автомобилей Cadillac вскоре пополнится еще одним экземпляром.

Американская автомобилестроительная компания анонсировала V-Series-версию внедорожника Escalade. Это первый раз в истории марки, когда соответствующий шильдик попадет на SUV.

На данный момент о технических характеристиках новинки ничего не известно. Экстерьер модели напоминает современное поколение машины в комплектации Sport. Однако у данной модификации можно увидеть другие бамперы с увеличенными в размерах решетками. Сзади присутствует имитация диффузора, а также массивные патрубки выхлопной системы. Авто также «обули» в новые колесные диски.

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Как пишут автолюбители-инсайдеры, Escalade-V будет оборудоваться компрессорным мотором V8, который также устанавливается на наиболее мощный Cadillac CT5-V Blackwing в кузове седан. Движок может похвастаться мощностью в 677 л.с. Предполагается, что на внедорожник поставят агрегат с урезанной мощностью на уровне 650 л.с.

Летом Cadillac открыл прием заявок на новую генерацию Escalade в России. Флагманский внедорожник реализуется в стране с мотором на 416 лошадиных сил при объеме в 6,2 литра. Начальная стоимость модели — 7,777 млн рублей.