Губернатор Севастополя Развожаев заявил, что по городским трубам пустили святую воду

Севастополь, 22 января. Чернореченское водохранилище и всю пресную воду города в Севастополе освятили на праздник Крещения, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Во время празднования Крещения Господня глава Севастополя поздравил всех жителей с праздником. По его словам, теперь в городе можно набрать святую воду из-под обычного крана в квартире.

«Ни в одном городе России такого нет. Потому что все воды Чернореченского водохранилища, нашего главного источника водоснабжения, сегодня стали святыми после службы», — цитирует слова Развожаева телеканал «СТВ».

Этот обряд является главной традицией праздника Крещения. Церемонии предшествовал молебен в храме Богоявления Господня. После мероприятия благочинный Севастопольского округа, протоирей Сергий Халюта совершил освящение водохранилища.

Химики НГТУ НЭТИ заявили, что нет разницы между святой водой и обычной. По их словам, нельзя сопоставлять науку и духовное состояние человека.