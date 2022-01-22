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Житель Литвы выиграл в денежную лотерею более 24 миллионов евро

Общество
Житель Литвы выиграл в денежную лотерею более 24 миллионов евро
pxhere.com

Вильнюс, 22 января. Победителем денежной лотереи Eurojackpot стал житель Литвы. Он получил приз в размере 24 миллионов евро, что стало новым рекордом для стран Балтии, заявил заместитель генерального директора организатора лотереи Донатас Казлаускас.

Лотерея Eurojackpot была впервые запущена в 2012 году. Она проводится в Венгрии, Финляндии, Хорватии, Литве, Норвегии, Германии и ряде других стран. Минимальный размер джекпота составляет 10 миллионов евро. Отмечается, что главный приз лотереи, в которой участвовал житель Литвы, составлял более 48 миллионов. Он разделил выигрыш с участником из Германии.

«Точная сумма выигрыша составила 24 000 400 евро», — говорится в тексте сообщения.

Известно, что «счастливый» билет был приобретен в одном из сетевых магазинов, расположенных в Вильнюсе. Предыдущий рекордный выигрыш в Литве составлял 13 миллионов евро.

Как сообщалось ранее, жительница Краснодарского края выиграла 500 миллионов рублей. Россиянка планирует потратить деньги на приобретение жилья для дочери и помощь животным.

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