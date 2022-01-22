«Локомотив» приобрел у «Монако» нападающего Изидора

Москва, 22 января. Московский клуб «Локомотив» купил французского нападающего «Монако» Вилсона Изидора, сообщается на официальном сайте «железнодорожников».

Срок соглашения с 21-летним форвардом составляет 4,5 года. Футболист будет выступать за красно-зеленых под девятнадцатым номером.

За игровую карьеру футболист провел 85 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал четыре результативные передачи. Футболист является воспитанником академии французского «Ренна».

Ранее «Локомотив» объявил о трансфере форварда сборной Чехии Яна Кухта. Стороны подписали соглашение до лета 2026 года. Кухта в ближайшее время пройдет медицинский осмотр и присоединится к новым одноклубникам.