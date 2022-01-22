МИД РФ: Вашингтон и НАТО ведут против России токсичную кампанию с ложными обвинениями

Москва, 22 января. Вашингтон и Североатлантический альянс ведут против России токсичную кампанию, щедро приправленную ложными обвинениями. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

По данным МИД, вместо своей кампании коллективному Западу стоило бы отдать все силы на написание ответа Москве по предложенным российской стороной гарантиям безопасности.

«Белый дом и его западные союзники запустили крайне токсичную информационно-пропагандистскую кампанию, представляющую нашу страну как "агрессора", "врага цивилизованной Европы" и "угрозу" международной стабильности», — сказано в заявлении министерства.

Ранее сообщалось, что публикация бюллетеня о политике России на Украине является откровенной провокацией со стороны Государственного департамента Соединенных Штатов. Об этом заявил МИД РФ.