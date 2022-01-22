Донбасс, 22 января. Армия Киева ведет обстрелы западных окраин Донецка из противотанковых гранатометов. СБУ продолжает вскрывать схроны украинских военных. Северная группировка Вооруженных сил Украины за неделю потеряла шестерых солдат, еще пятеро дезертировали. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки войска Киева один раз открывали огонь в направлении республик Донбасса. Обстрелян западный поселок Донецка — Александровка. Здесь украинские силовики применили ручные противотанковые гранатометы. О пострадавших и разрушениях информации не поступало. В Луганской Народной Республике обстрелов в минувшие сутки не зафиксировано.

Украинские силовики продолжают стягивать технику и вооружения к линии боевого соприкосновения, говорится в отчетах Народной милиции ДНР и ЛНР. Примечательно, что основными видами техники, зафиксированной наблюдателями, являются боевые машины пехоты и бронетранспортеры, то есть средства перемещения личного состава. Это в свою очередь косвенно подтверждает информацию разведки ДНР о подготовке ВСУ к ведению активных боевых действий и продвижению на территории ДНР и ЛНР.

СБУ продолжает вскрывать схроны украинских военных

Только накануне мы писали о вскрытии нескольких тайников ВСУ с оружием и боеприпасами, предназначенными для продажи националистам, как снова в Народной милиции ЛНР сообщают аналогичные данные. В Луганской области сотрудники СБУ вместе с полицией раскрыли сразу три оборудованных тайника с оружием и боеприпасами.

Известно, что схроны оборудованы военнослужащими 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Из них изъят солидный арсенал стрелкового оружия с боеприпасами к нему, ручные осколочные гранаты различного типа, а также тротиловые и дымовые шашки.

Тайники были оборудованы в трех небольших поселках, которые располагаются поодаль от линии боевого соприкосновения. Кроме того, украинские силовики продают оружие и боеприпасы местному населению подконтрольных населенных пунктов. В районе Старобельска полицейские изъяли у местного жителя автомат Калашникова, рожки с патронами и гранаты РГД-5.

Северная группировка ВСУ за неделю потеряла шесть военных

Пока 25-я и 95-я десантные бригады ВСУ, согласно данным разведки дончан, готовятся захватывать города в ДНР, механизированные и мотопехотные соединения украинской армии, дислоцированные в зоне ответственности северной оперативно-тактической группировки ВСУ в Луганской области, несут потери на ровном месте. За неделю, по информации Народной милиции ЛНР, украинские силовики потеряли шесть военнослужащих, двое из которых погибли. Основными причинами небоевых потерь стали подрывы на собственных минах, суицид, а также последствия разборок военнослужащих между собой. За этот же период пять солдат дезертировали с передовых.