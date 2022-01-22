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Судья в Гаити отказался от расследования убийства президента Жовенеля Моиза

Весь мир
Судья в Гаити отказался от расследования убийства президента Жовенеля Моиза
Global Look Press  /  Jean Marc Herve Abelard/ZUMAPRESS.com

Порт-о-Пренс, 22 января. Судья, осуществляющий расследование убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, отказался вести дело. Об этом он сообщил в официальном письме.

Гарри Орельен был назначен следственным судьей по делу о покушении на жизнь главы государства в августе 2021 года. Срок его полномочий истек в декабре, и его просьба о продлении была отклонена. Орельен отметил в письме, что он отказался от ведения дела «по личным причинам».

Несмотря на расследование, продолжающееся с августа, ни один из десятков подозреваемых, арестованных полицией, до сих пор не был осужден. Орельен обвинил другие институты страны в отсутствии прогресса из-за недостаточной поддержки.

Глава суда в Порт-о-Пренсе Бернард Сен-Виль, назначивший Орельена, заявил, что он был отстранен от должности, так как ему не удалось завершить расследование в поставленные сроки.

7 июля произошло покушение на жизнь президента Жовенеля Моиза, когда группа вооруженных лиц вломилась в частную резиденцию главы государства и расстреляла его, также ранив первую леди страны. Власти Гаити задержали более 40 подозреваемых, в том числе 18 колумбийцев, несколько гаитян и одного из предполагаемых организаторов, врача Кристиана Эммануэля Санона. По предварительной версии полиции Санон нанял группу бывших солдат, чтобы убить Моиза и захватить власть.

Судья в Гаити отказался от расследования убийства президента Жовенеля Моиза
Федеральное агентство новостей /

После ареста подозреваемых правительство Гаити не достигло никакого прогресса. США стали играть все большую роль в ведении расследования — ранее Джон Жоэль Жозеф и Марио Антонио Паласиос, задержанные на Ямайке, были переданы американским правоохранительным органам.

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