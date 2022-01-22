Судья в Гаити отказался от расследования убийства президента Жовенеля Моиза

Порт-о-Пренс, 22 января. Судья, осуществляющий расследование убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, отказался вести дело. Об этом он сообщил в официальном письме.

Гарри Орельен был назначен следственным судьей по делу о покушении на жизнь главы государства в августе 2021 года. Срок его полномочий истек в декабре, и его просьба о продлении была отклонена. Орельен отметил в письме, что он отказался от ведения дела «по личным причинам».

Несмотря на расследование, продолжающееся с августа, ни один из десятков подозреваемых, арестованных полицией, до сих пор не был осужден. Орельен обвинил другие институты страны в отсутствии прогресса из-за недостаточной поддержки.

Assassinat du pdt haïtien, Jovenel Moïse : Sans surprise, après le juge Mathieu Chanlatte, un deuxième juge d'instruction se dessaisit du dossier. Faisant l'objet de dénonciations de corruption par le RNDDH, le juge Garry Orélien abandonne l'instruction de l'affaire MOÏSE. pic.twitter.com/mR9qyndRcG — Amerique.info7 (@AmeriqueInfo7) January 21, 2022

Глава суда в Порт-о-Пренсе Бернард Сен-Виль, назначивший Орельена, заявил, что он был отстранен от должности, так как ему не удалось завершить расследование в поставленные сроки.

7 июля произошло покушение на жизнь президента Жовенеля Моиза, когда группа вооруженных лиц вломилась в частную резиденцию главы государства и расстреляла его, также ранив первую леди страны. Власти Гаити задержали более 40 подозреваемых, в том числе 18 колумбийцев, несколько гаитян и одного из предполагаемых организаторов, врача Кристиана Эммануэля Санона. По предварительной версии полиции Санон нанял группу бывших солдат, чтобы убить Моиза и захватить власть.

Федеральное агентство новостей /

После ареста подозреваемых правительство Гаити не достигло никакого прогресса. США стали играть все большую роль в ведении расследования — ранее Джон Жоэль Жозеф и Марио Антонио Паласиос, задержанные на Ямайке, были переданы американским правоохранительным органам.