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Новое повышение выплат ожидает некоторых россиян в феврале

Экономика
Новое повышение выплат ожидает некоторых россиян в феврале
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 22 января. Дополнительная индексация затронет не только страховые и военные пенсии, а также разного рода выплаты, которые получают пожилые граждане, обратило внимание издание PRIMPRESS.

Журналисты отметили, что на индексацию с 1 февраля смогут рассчитывать получатели набора социальных услуг (НСУ). Ожидается, что доплата увеличится на 8,4%, однако официально уровень индексации пока не утвержден.

Размер выплат будет зависеть от того, перевели ли граждане НСУ в денежный вид или сохранили его в натуральной форме. После индексации инвалиды Великой Отечественной войны будут получать по 6328 рублей в месяц, если откажутся от набора НСУ. В противном случае сумма надбавки составит не более 5014 рублей. Ветераны боевых действий и жители блокадного Ленинграда при отказе от НСУ в натуральном виде смогут рассчитывать на 3482 рубля или на 2168 рублей при сохранении пакета услуг.

Изменения также коснутся и инвалидов. Как уточняет «ФедералПресс», первая группа будет получать до 4430 рублей в месяц, а вторая - 3164 рубля.

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пенсионеры индексация выплаты набор социальных услуг
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