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Политолог Абзалов: учения «Союзная решимость» могут повлиять на ход переговоров РФ и НАТО

Армия
Политолог Абзалов: учения «Союзная решимость» могут повлиять на ход переговоров РФ и НАТО
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 22 января. ВС РФ и Белоруссии проведут в начале февраля совместные военные маневры «Союзная решимость — 2022». Политолог Дмитрий Абзалов объяснил, как эти учения могут помочь России в переговорах с НАТО.

Эксперт отметил, что предстоящие военные маневры станут сильной поддержкой для РФ и могут повлиять на ход переговоров с НАТО. По его словам, российские военнослужащие во время учений покажут, что могут очень быстро осуществить развертывание на границе государства.

Стоит отметить, что войскам в феврале этого года предстоит отработать отражение внезапного нападения террористов, поддерживаемых из-за рубежа. Подчеркивается, что подразделения сил спецопераций будут использовать опыт, полученный в ходе недавней миротворческой миссии стран ОДКБ в Казахстане.

Известно, что Минобороны РФ в рамках учений впервые перебросит с Дальнего Востока в Белоруссию два дивизиона ракетных комплексов С-400. Такой шаг позволит определить, насколько готова к таким перевозкам транспортная инфраструктура.

Ранее сообщалось, что часть военнослужащих ВС РФ уже прибыла на белорусскую территорию. Они примут участие в первом этапе проверки сил реагирования Союзного государства.

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