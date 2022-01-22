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Зеленский пообещал учредить Акт объединения с Крымом и ЛДНР

Политика
Зеленский пообещал учредить Акт объединения с Крымом и ЛДНР
Федеральное агентство новостей

Киев, 22 января. Крым и Донбасс непременно вернутся на Украину. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, бывшие украинские регионы оторваны от государства уже в течение восьми лет. Однако настанет момент для объединения. Это должно произойти уже в ближайшее время.

«Я знаю, мы точно будем вместе и уверен: очень скоро, не через века. И в Донецке, и в Крыму мы обязательно провозгласим новый Акт объединения и будем отмечать это ежегодно», — сказал он.

Ранее стало известно, что Зеленский одобрил санкции против российского дизайнера Артемия Лебедева, который с долей сарказма отреагировал на случившиеся. Житель Москвы отметил, что наконец-то «сможет спать спокойно».

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