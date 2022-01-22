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МИД Украины осудил Германию за отказ предоставлять Киеву оружие

Армия
МИД Украины осудил Германию за отказ предоставлять Киеву оружие
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машкин

Киев, 22 января. Украина благодарна Германии за усилия по урегулированию конфликта в Донбассе, но отказ Берлина от поставок вооружений разочаровывает Киев, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Дипломат заявил, что последние заявления немецкой стороны, касающиеся поставок оружия, идут вразрез с оказанной Берлином поддержкой. Кулеба отметил, что позиция ФРГ не соответствует уровню отношений между странами.

«Украина благодарна Германии за уже оказанную поддержку, начиная с 2014 года, а также за дипломатические усилия по урегулированию конфликта. Но нынешние заявления Германии разочаровывают», — заявил он.

Ранее в минобороны Германии подтвердили, что не будут передавать Киеву оружие. Оборонное ведомство также заблокировало поставки артиллерии из Эстонии на Украину.

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