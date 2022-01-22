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Sony снимет мультфильм «Зимнее путешествие» в конструкторе Dreams

  /   Обновлено: 22 января 2022 17:01
Общество
Sony снимет мультфильм «Зимнее путешествие» в конструкторе Dreams
Global Look Press  /  DeeCee Carter via www.imago-imag/www.imago-images.de

Вашингтон, 22 января. Компания Sony Pictures Classics создаст мультфильм «Зимнее путешествие» (A Winter’s Journey) с помощью игры-конструктора Dreams.

Sony Pictures Classics приобрела права на создание анимационного фильма, над которым будет работать режиссер Алекс Хелфрехт. Deadline сообщает, что проект объединит в себе элементы игрового кино, рисованную мультипликацию и компьютерную графику.

«Зимнее путешествие» станет первым мультфильмом, который создадут в Dreams от студии Media Molecule. Ранее конструктор для PS4 и PS5 получал премию BAFTA за технические достижения, а фанаты уже создают в ней сцены из игр и фильмов.

Сюжет анимационного проекта расскажет об опасном путешествии страдающего от безответной любви поэта по Баварии 1812 года. Герой отправится в горы, где будет обречен на смерть или, наоборот, приобретет новую жизнь. Съемки «Зимнего путешествия» пройдут в Польше и начнутся в июне.

Ранее Sony Interactive Entertainment порадовала геймеров релизом игры God of War для персональных компьютеров (ПК). Загрузить экшен можно из магазинов Steam и Epic Games Store.

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фильм sony dreams
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