Козак будет участвовать 25 января в Париже в переговорах в «нормандском формате»

Москва, 22 января. Заместитель руководителя администрации российского лидера Дмитрий Козак будет участвовать в переговорах в «нормандском формате», которые состоятся в столице Франции 25 января. Соответствующее заявление сделал дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

По данным ТАСС, стороны нормандских переговоров договорились об этой встрече 6 января в Архангельском.

«Политические советники "нормандского формата" проведут очную встречу в Париже 25 января», — рассказал он.

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