Три клуба РПЛ заинтересованы в трансфере форварда Деспотовича

Казань, 22 января. Форвард казанского «Рубина» Джордже Деспотович может остаться в российском чемпионате. Сербским футболистом интересуются сразу три клуба РПЛ.

Согласно сведениям «Спорт-Экспресса», 29-летний нападающий попал в сферу интересов «Химок», «Ахмата» и «Сочи». Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года. Срок соглашения с футболистом истекает 30 июня 2023 года. В сезоне-2021/22 игрок принял участие в десяти матчах, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

После 18 туров «Химки» занимают 16-е место в турнирной таблице РПЛ, грозненский «Ахмат» — седьмое, «Сочи» — третье.

Ранее сообщалось, что нападающий «Рубина» Иван Игнатьев попал в сферу интересов самарского клуба «Крылья Советов». Стороны договорились об аренде 23-летнего форварда.