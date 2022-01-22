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Солист Artik и Asti заявил, что певица Анна Дзюба записывала песни за 15 минут и уезжала

  /   Обновлено: 22 января 2022 16:53
Шоу-бизнес
Солист Artik и Asti заявил, что певица Анна Дзюба записывала песни за 15 минут и уезжала
Prt Scr youtube.com  /  Super

Москва, 22 января. Солист и продюсер украинской группы Artik и Asti Артем Умрихин рассказал после ухода певицы Анны Дзюбы, что все достижения коллектива за последние десять лет были достигнуты благодаря ему.

Певец признался, что он писал и находил песни, которые позже становились хитами, в то время как Дзюба уделяла им мало внимания. Умрихин отметил, что солистка дуэта не заботилась об успехе группы так, как он.

«Все наши достижения за эти годы — это песни, которые писал и находил я благодаря своему вкусу и чутью, когда другие не обращали на них внимания. Песни, которые я продюсировал и дорабатывал со своей командой, песни, которые создали целое направление и жанр в музыке за последние десять лет и стиль, на который многие авторы и исполнители равнялись и равняются», — заявил Умрихин в соцсети Instagram.

Солист Artik и Asti заявил, что певица Анна Дзюба записывала песни за 15 минут и уезжала
Prt Scr instagram.com / @artik

Он отметил, что Дзюба записывала песни за 15 минут и уезжала по своим делам. По его словам, он продолжит делать музыку и не намерен «сжигать мосты» с исполнительницей.

Группа Artik и Asti сообщила поклонникам об уходе вокалистки Дзюбы в конце 2021 года. Место солистки заняла участница третьего сезона шоу «Голoc» Севиль Велиева.

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музыка дзюба умрихин artik
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