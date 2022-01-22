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Комик Илья Соболев обозвал бездарностью шоумена Павла Волю

Шоу-бизнес
Комик Илья Соболев обозвал бездарностью шоумена Павла Волю
instagram.com  /  @sobolev_tut

Москва, 22 января. Юморист Илья Соболев появился в образе дяди Вити в новом шоу и во время беседы с актером Антоном Шастуном раскритиковал шоумена Павла Волю, назвав его бездарным комиком.

В образе дяди Вити комик появился в пилотном выпуске шоу под названием «ДВСВАГННО» для YouTubе-канала ТНТ4. Дядя Витя очень развязно себя ведет и не стесняется употреблять грубые фразы в своих выражениях. Первому гостю Шастуну он задавал неудобные вопросы и раскритиковал нескольких комиков из шоу «Импровизация». Артист встал на защиту своих коллег, отметив, что Воля ведет даже несколько шоу. Соболев удивился этому факту.

«У меня просто вопрос к этому каналу. Какого фига я веду только одно шоу? Я тоже бездарный комик!» — пошутил дядя Витя.

Образ ворчливого пенсионера Соболев использовал в начале своей карьеры в шоу «Смех без правил». Юморист длительное время скрывал, что именно он играет дядю Витю.

Ранее Соболев прокомментировал конфликт телеведущей Ксении Бородиной с бывшим мужем Курбаном Омаровым. Блогер также предложил звезде начать с ним отношения, сразу договорившись, что можно ходить «налево».

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Все новости / Шоу-бизнес / Комик Илья Соболев обозвал бездарностью шоумена Павла Волю
соболев комик воля
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