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Экономист Симонов объяснил, почему США никогда не введут свою последнюю мощную санкцию против России

Экономика
Экономист Симонов объяснил, почему США никогда не введут свою последнюю мощную санкцию против России
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 22 января. У США осталась всего одна действительно эффективная и опасная санкция против России, но американцы никогда не прибегнут к этой мере, потому что как минимум потеряют Европу.

Евросоюз при этом будет потерян для Вашингтона не только как союзник и плацдарм для геополитических манипуляций, но и как рынок сбыта. Дело в том, что единственной действительно эффективной санкцией против России является запрет на покупку российских углеводородов, без которых Европа плавно скатится в средневековье. Американской экономике тоже будет нанесен немалый ущерб, поэтому этим последним козырем в рукаве американцы боятся даже угрожать, по крайней мере открыто. Представители Госдепа или администрации президента пугливо скрывают эту меру противодействия под разнообразными эпитетами — от самых страшных, до адских санкций.

О последнем экономическом оружии США против России, которое хотя бы поначалу может действительно сильно ударить по российской экономике, ведущим канала «Sputnik на русском» рассказал эксперт в сфере энергетики, экономист Константин Симонов, подчеркнув, что даже если американцы и решаться на это, лидеры ЕС будут категорически против. Возможно именно поэтому эти ограничения никогда и будут введены. Американцам на самом деле плевать на экономику Европы, которая быстро деградирует без российских нефти и газа. Они больше боятся открытого мятежа в ЕС — последней опоре их быстро тающего статуса мирового гегемона.

Экономист Симонов объяснил, почему США никогда не введут свою последнюю мощную санкцию против России

«Та самая санкция, о которой многие говорят, — это введение запрета на покупку российских углеводородов. Это последняя действенная санкция, оставшаяся в запасе у США. Но введение таких ограничений будет равносильно войне. Это будет громкое объявление войны, без всяких преувеличений. Но почему на эту санкцию ни США, ни Европа не могут решиться и в конечном итоге никогда ее не введут? Для ЕС, к примеру, это будет катастрофой, потому что нельзя так просто взять и отказаться от поставщика, который контролирует как минимум треть вашего рынка. Найти замену российским ресурсам нельзя. США в то же время серьезно зависит от российских нефтепродуктов. Потеря такого поставщика для Вашингтона не критична, но все же может больно ударить по и без того расползающейся по швам американской экономике», — объяснил бессмысленность угроз американского руководства эксперт.

Симонов добавил, что Россия, конечно, может достаточно быстро оправиться от такого удара, в первую очередь перенаправив все потоки газа в Китай (нефтепродукты туда и так идут огромными объемами) однако на какое-то время он может выбить экономику из колеи. Возможно именно поэтому сейчас идут серьезные переговоры вокруг проекта «Сила Сибири — 2». Москва, как обычно, просчитывает дальнейшее развитие событий на много шагов вперед и пытается минимизировать потери от гипотетической угрозы.

Ранее политолог Корнилов оценил намек Байдена на присоединение к ДНР Харькова, Одессы и Николаева.

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