Экономист Симонов объяснил, почему США никогда не введут свою последнюю мощную санкцию против России

Вашингтон, 22 января. У США осталась всего одна действительно эффективная и опасная санкция против России, но американцы никогда не прибегнут к этой мере, потому что как минимум потеряют Европу.

Евросоюз при этом будет потерян для Вашингтона не только как союзник и плацдарм для геополитических манипуляций, но и как рынок сбыта. Дело в том, что единственной действительно эффективной санкцией против России является запрет на покупку российских углеводородов, без которых Европа плавно скатится в средневековье. Американской экономике тоже будет нанесен немалый ущерб, поэтому этим последним козырем в рукаве американцы боятся даже угрожать, по крайней мере открыто. Представители Госдепа или администрации президента пугливо скрывают эту меру противодействия под разнообразными эпитетами — от самых страшных, до адских санкций.

О последнем экономическом оружии США против России, которое хотя бы поначалу может действительно сильно ударить по российской экономике, ведущим канала «Sputnik на русском» рассказал эксперт в сфере энергетики, экономист Константин Симонов, подчеркнув, что даже если американцы и решаться на это, лидеры ЕС будут категорически против. Возможно именно поэтому эти ограничения никогда и будут введены. Американцам на самом деле плевать на экономику Европы, которая быстро деградирует без российских нефти и газа. Они больше боятся открытого мятежа в ЕС — последней опоре их быстро тающего статуса мирового гегемона.

«Та самая санкция, о которой многие говорят, — это введение запрета на покупку российских углеводородов. Это последняя действенная санкция, оставшаяся в запасе у США. Но введение таких ограничений будет равносильно войне. Это будет громкое объявление войны, без всяких преувеличений. Но почему на эту санкцию ни США, ни Европа не могут решиться и в конечном итоге никогда ее не введут? Для ЕС, к примеру, это будет катастрофой, потому что нельзя так просто взять и отказаться от поставщика, который контролирует как минимум треть вашего рынка. Найти замену российским ресурсам нельзя. США в то же время серьезно зависит от российских нефтепродуктов. Потеря такого поставщика для Вашингтона не критична, но все же может больно ударить по и без того расползающейся по швам американской экономике», — объяснил бессмысленность угроз американского руководства эксперт.

Симонов добавил, что Россия, конечно, может достаточно быстро оправиться от такого удара, в первую очередь перенаправив все потоки газа в Китай (нефтепродукты туда и так идут огромными объемами) однако на какое-то время он может выбить экономику из колеи. Возможно именно поэтому сейчас идут серьезные переговоры вокруг проекта «Сила Сибири — 2». Москва, как обычно, просчитывает дальнейшее развитие событий на много шагов вперед и пытается минимизировать потери от гипотетической угрозы.

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