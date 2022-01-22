Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 января 18:32
18:30
Армия
Полковник Хатылев назвал переброску С-400 в Белоруссию тревожным сигналом для Запада
18:29
Происшествия
Прокуратура взяла под контроль проверку по факту нападения собак на ребенка в Коломне
18:27
Весь мир
Боевики подорвали банк и обстреляли из гранатометов заправку на западе Ливии
18:26
Общество
Врач Мясников заявил, что соусы провоцируют развитие кишечных болезней
18:18
Общество
МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму из-за метели
18:18
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с болгарским «Ботевом» в товарищеском матче
18:14
Общество
Врач Шафалинов посоветовал принимать витамины C и D для защиты от «Омикрона»
18:13
Общество
Студенты СПбГУ будут сдавать сессию в дистанционном формате
18:11
Общество
Около 60% арендаторов в Москве получают отказ в съеме жилья
18:11
Происшествия
Более 200 сообщений о пожарах зафиксировали в Петербурге за последние сутки
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Депутат Шхагошев: санкции Украины против России показали обиду Зеленского на Байдена

Политика
Депутат Шхагошев: санкции Украины против России показали обиду Зеленского на Байдена
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 22 января. Санкции России против Украины являются жестом отчаяния. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

По словам парламентария, антироссийские ограничения, подписанные президентом Украины Владимиром Зеленским, показали его обиду на главу США Джо Байдена по итогам переговоров с Москвой.

«Проглядывается, конечно, обида на Байдена после последней пресс-конференции и последних заявлений. Сейчас Зеленский лучше стал понимать, что Украину спасать никто не собирается, и что она используется в больших разговорах между Москвой и Вашингтоном», — цитирует Шхагошева РИА Новости.

Также он назвал «несерьезными» экономические ограничения в отношении российских компаний со стороны Киева.

Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о санкциях против российских компаний. В частности, они касаются «Страховой Бизнес Группы», «Геоземстроя», а также «Ленпромтранспроекта».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Депутат Шхагошев: санкции Украины против России показали обиду Зеленского на Байдена
санкции украина адальби шхагошев
Комментировать