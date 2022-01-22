Депутат Шхагошев: санкции Украины против России показали обиду Зеленского на Байдена

Москва, 22 января. Санкции России против Украины являются жестом отчаяния. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

По словам парламентария, антироссийские ограничения, подписанные президентом Украины Владимиром Зеленским, показали его обиду на главу США Джо Байдена по итогам переговоров с Москвой.

«Проглядывается, конечно, обида на Байдена после последней пресс-конференции и последних заявлений. Сейчас Зеленский лучше стал понимать, что Украину спасать никто не собирается, и что она используется в больших разговорах между Москвой и Вашингтоном», — цитирует Шхагошева РИА Новости.

Также он назвал «несерьезными» экономические ограничения в отношении российских компаний со стороны Киева.

Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о санкциях против российских компаний. В частности, они касаются «Страховой Бизнес Группы», «Геоземстроя», а также «Ленпромтранспроекта».