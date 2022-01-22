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Рослесинфорг назвал условие для снижения цен на пиломатериалы

  /   Обновлено: 22 января 2022 16:45
Экономика
Рослесинфорг назвал условие для снижения цен на пиломатериалы
pixabay.com  /  ArturLuczka

Москва, 22 января. Стоимость пиломатериалов снизится только к концу 2023 года при условии, если мировая экономика преодолеет последствия пандемии, говорится в прогнозе Рослесинфорга.

Как отметила организация, рост спроса на пиломатериалы в США и Китае вновь спровоцировал повышение цен. В прошлом году стоимость изделий из древесины росла в России в основном из-за дефицита сырья, вызванного ажиотажным спросом, объяснили специалисты.

По их словам, на рынок также повлияло закрытие ряда крупных заводов в Канаде. Вскоре обострилось торговое противостояние Австралии и КНР, в результате чего спрос на российскую древесину вырос, что стало одной из причин дефицита на внутреннем рынке. Как считают в Рослесинфорге, ситуация должна стабилизироваться к началу строительного сезона, однако цены продолжат рости, но меньшими темпами.

Правительство РФ с 1 января 2022 года ограничило вывоз за рубеж грубо обработанных влажных пиломатериалов толщиной более 10 сантиметров. Сейчас экспорт необработанной древесины хвойных пород, дуба, бука и ясеня осуществляется только через два железнодорожных пункта пропуска — Люття на границе с Финляндией и Хасан на границе с Китаем.

Минприроды РФ ранее предложило увеличить финансирование Рослесхоза и передать ему полномочия по борьбе с «черными лесорубами». По данным министерства, ежегодно в России незаконно вырубают до 30 млн кубометров древесины.

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стройматериалы древесина пиломатериалы рослесинфорг
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