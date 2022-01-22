Россиян предупредили о возможном подорожании сладостей и масла

Москва, 22 января. Стоимость продуктов в России продолжает увеличиваться, пишет «ФедералПресс».

Ценники на товары сохраняют тенденцию к росту. Однако некоторые продукты могут прибавить в цене больше, чем остальные в ходе этого года. Своими мыслями по этому поводу поделился завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов.

«Нужно ожидать сохранения роста цен на сельхозпродукцию, и связано это не с какими-то плохими действиями властей или с какими-то факторами, которые могут носить негативный оттенок, а с тем, что пока не удалось остановить высокую инфляцию на мировом уровне», — считает экономист.

По статистике, свыше половины жителей страны тратят половину своего заработка на приобретение продуктов. Порядка 16% людей тратят на покупку еды все свои деньги.

Аналитики указывают, что гражданам необходимо ожидать роста цен на кондитерские изделия. Сладости могут прибавить в цене как минимум 6% на фоне подорожания упаковочных материалов и другого сырья.К примеру, отпускная цена на товары «Славянки» может подняться на 18%. Планируют поднять планку цен и в Mondelez, Ferrero и «Объединенных кондитерах». А в дальнейшем эксперты готовят россиян к росту стоимости растительного масла и сахара.

Правительство России не допустит возникновения нехватки продуктов питания на внутреннем рынке, ранее заявлял глава Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.