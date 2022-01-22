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Гарик Харламов заявил, что Стоянов целовался с мужчиной

Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил, что Стоянов целовался с мужчиной
Агентство городских новостей Москва

Москва, 22 января. Комик Гарик Харламов необычно объявил народного артиста России Юрия Стоянова во время своего шоу.

Звезда сатирической программы «Городок» приняла участие в YouTube-проекте «Ошуительное хоу». В начале встречи Харламов решил перечислить деятельность артиста в шуточной форме.

«Стоянов за свою карьеру переодевался в женщину, красил губы, целовался с мужчиной. Это такой взрослый повидавший жизнь [юморист Денис] Дорохов», — заявил шоумен.

Юморист отметил, что Стоянов посещает различные молодежные шоу. Также Харламов поиронизировал над заслугами актера.

«Был у Азамата [Мусагалиева] на «Я себя знаю». Снимался в «Вампирах средней полосы». Великолепный сериал. Ведет свой канал на YouTube. Пришел к нам. Такое ощущение, что просто забыл, где дом. В 2001 году получил звание народного артиста. В 2008-м премию «Золотой орел». В 2021-м прыгал на НТВ в костюме банана. Все идет отлично, Юрий. В командировках Юрий Стоянов любит заниматься сексом, исполняя все роли самостоятельно», — заявил комик.

Ранее Стоянов поделился теплыми воспоминаниями о дружбе с артистом Ильей Олейниковым. Он почтил память покойного коллеги по шоу «Городок».

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