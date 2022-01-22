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Премьер Словакии Хегер поддержал новые санкции против России

Политика
Премьер Словакии Хегер поддержал новые санкции против России
pxhere.com  /  PxHere

Братислава, 22 января. Запад должен ужесточить санкции против России, заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Ранее министр экономики Словакии Рихард Сулик отметил, что экспортеры пострадали от санкций в отношении России. Он отметил, что Крым никогда не вернется под юрисдикцию Киева, как бы этого ни хотела Украина. По словам министра, Словакии необходимо развивать отношения с Россией, санкции против которой наносят всем лишь вред.

Премьеру Хегеру подобные заявления не понравились, и он призвал ужесточить антироссийские ограничения.

«Словакия еще при правительстве премьера Роберта Фицо присоединилась к странам, которые ввели санкции в отношении РФ. Это официальная линия внешней политики Словакии», — высказался политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против России. В частности, они касаются «Страховой Бизнес Группы», «Геоземстроя», а также «Ленпромтранспроекта».

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