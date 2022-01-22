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Все, что не стреляет: почему Германия против поставок оружия Украине
Политика
Все, что не стреляет: почему Германия против поставок оружия Украине
Федеральное агентство новостей  / 

Немецкие власти вопреки давлению Вашингтона продолжают уверенно отстаивать собственную позицию по поводу недопустимости поставок на Украину летального оружия. Ведь в Бундестаге понимают, что военное оснащение киевской армии приведет лишь к эскалации конфликта. В этом уверен политолог Ростислав Ищенко. Свою точку зрения он объяснил в беседе с ФАН, комментируя заявление министра обороны Германии Кристины Ламбрехт о передаче Украине в феврале полностью укомплектованного полевого госпиталя за 5,3 миллиона евро.

«Госпиталь, лекарства, бинты, ради Бога. Все, что не стреляет, пожалуйста. Это не хитрый ход, просто немцы очень официально отказались от поставок оружия на Украину. По этому поводу даже был скандал, и скандалил украинский посол в Германии Андрей Мельник. Он говорил, что Киев хочет получить от Берлина военные корабли и системы ПВО, указывая на то, что данный вопрос остается одним из главных на повестке дня в переговорах двух стран. Однако немцы стоят на своем: вот вам госпиталь, пожалуйста, он не стреляет, он лечит. Германия поступает не так, как многие другие страны НАТО, которые либо направляют оружие в Киев сами, либо делают это через своих партнеров», — объяснил Ростислав Ищенко.

«Все, что не стреляет»: почему Германия против оружия для Украины
pexels.com /

Накануне стало известно, что Германия выделила свыше 5 миллионов евро на строительство полевого госпиталя для ВСУ. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отметила, что немецкая сторона поможет Киеву возвести госпиталь. По ее словам, украинская сторона также получит и аппарат искусственной вентиляции легких.

Ранее Великобритания поставила Украине несколько тысяч легких противотанковых ракет. Об этом сообщил заместитель министр обороны королевства Джеймс Хиппи.

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