Долль выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце

Антхольц, 22 января. Немецкий биатлонист Бенедикт Долль одержал победу в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Спортсмен преодолел 15 км за 37 минут 14,9 секунды с одним промахом.

Вторым финишировал представитель Норвегии Йоханнес Бе (+31,3; 3), тройку замкнул еще один норвежец Стурла Холм Легрейд (+1.28,8; 3). Биатлонист Антон Бабиков занял десятое место. Россиянин проиграл победителю 1 минуту 58,7 секунды, допустив четыре промаха.

Этап Кубка мира в Антхольце завершится в воскресенье, 23 января.

Ранее Бабиков победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце. Российский спортсмен преодолел дистанцию за 49 минут 46,8 секунды.