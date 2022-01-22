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Долль выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце

  /   Обновлено: 22 января 2022 16:34
Спорт
Долль выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце
Global Look Press  /  Sven Hoppe/dpa

Антхольц, 22 января. Немецкий биатлонист Бенедикт Долль одержал победу в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Спортсмен преодолел 15 км за 37 минут 14,9 секунды с одним промахом.

Вторым финишировал представитель Норвегии Йоханнес Бе (+31,3; 3), тройку замкнул еще один норвежец Стурла Холм Легрейд (+1.28,8; 3). Биатлонист Антон Бабиков занял десятое место. Россиянин проиграл победителю 1 минуту 58,7 секунды, допустив четыре промаха.

Этап Кубка мира в Антхольце завершится в воскресенье, 23 января.

Ранее Бабиков победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце. Российский спортсмен преодолел дистанцию за 49 минут 46,8 секунды.

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