Депутат Рады Разумков призвал Зеленского рассказать парламенту об угрозах для Украины

Киев, 22 января. Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует созвать закрытое заседание Верховной рады и рассказать об угрозах, стоящих перед государством, рассказал депутат Дмитрий Разумков.

Соответствующее заявление бывший спикер Рады сделал в эфире телеканала «Украина». По словам депутата, нельзя гарантировать, будет «наступление» России или нет. Однако украинская сторона должна быть готова к этому, отметил Разумков.

«Я хотел бы обратиться к украинскому президенту и пригласить его не в студию, а в украинский парламент во вторник. Чтобы он пришел и на закрытом заседании Верховной рады донес информацию, что на самом деле происходит на Украине», — подчеркнул политик.

Ранее украинский депутат Илья Кива рассказал, что непоследовательные заявления Владимира Зеленского касательно «российской агрессии» провоцируют панику и страх среди граждан государства. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.