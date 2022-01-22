Янис Тимма и Анна Седокова переехали в новый дом в Майами

Майами, 22 января. Баскетболист Янис Тимма и украинская поп-певица Анна Седокова арендовали дом в Майами.

Седокова рассказала, что с они с супругом нашли новый дом. По словам певицы, пара видела жилье только на фотографиях, поэтому очень волнуется.

«По картинкам он очень красивый. Но я уверена, что он будет великолепен», — сказала Седокова в Stories в своем Instagram-аккаунте.

Prt Scr instagram.com / @annasedokova

Исполнительница хита «Шантарам» сообщила, что они уже внесли большую невозвратную сумму за аренду недвижимости в Майами. Седокова призналась, что это было рискованное решение, так как они с Тиммой никогда не видели апартаменты вживую. Певица спросила мнение фолловеров, какой на самом деле будет дом. Большинство подписчиков проголосовали за то, что вилла окажется такой же, как на фотографиях.

Артистка и экс-игрок «Химок» поженились 6 сентября 2020 года. Об этом событии они рассказали только через несколько недель. Свадьба прошла в Барвихе. На торжестве присутствовали дети Седоковой от предыдущих браков и фотограф. Родителей молодоженов на банкете не было.

Ранее Седокова рассказала о самом постыдном наряде за всю жизнь. По ее словам, это откровенное платье, в котором она вышла на церемонию вручения премии Муз-ТВ.