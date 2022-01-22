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Преимущество Lada Niva над иностранными конкурентами отметили в Болгарии

  /   Обновлено: 22 января 2022 16:21
Общество
Преимущество Lada Niva над иностранными конкурентами отметили в Болгарии
auto.ru  /  Prnt scrn

Москва, 22 января. Читатели болгарской газеты «Факты» рассказали о преимуществах внедорожника Lada Niva над иностранными аналогами. По их словам, российский автомобиль лучше других приспособлен к бездорожью.

Газета опубликовала видео, в котором сравнило основные характеристики Lada Niva, румынского Dacia Duster и японского Suzuki Jimmy. Журналисты заметили, что все представленные автомобили проверены временем, а также отличаются простотой конструкции и доступностью.

«Круче Niva только УАЗ, круче УАЗ – ГАЗ 66, круче ГАЗ 66 – Урал, а круче Урала – только «гусеница». Поздравляю поклонников Suzuki, годного для охоты в Сахаре, но не в России», — указал пользователь под ником Тоз.

Другой читатель напомнил о тесте внедорожников на заснеженной трассе, где только Lada Niva доехала до конца дороги. В комментариях говорится и о других достижениях российского автомобиля. Так, читатель Классика отметил, что Lada Niva поднималась в гору на высоту 5000 метров над уровнем моря, использовалась в условиях Аляски и Норвегии, а также побеждала в сложнейших ралли.

Японская версия Lada Niva ранее была представлена на автосалоне в Токио. Производством машины для азиатского рынка занимается компания «Сумотори» из Владивостока.

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dacia duster lada niva suzuki jimmy
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