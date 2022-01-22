Курс биткоина опустился до минимума июля 2021 года

Москва, 22 января. Биткоин в ходе сессии опустился до 34,1 тысячи долларов, свидетельствуют данные площадки Coindesk. Последний раз монета торговалась на таком уровне в июле 2021 года.

На стоимость криптовалюты повлияли новости о планах ЦБ запретить в России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Таким образом, регулятор планирует снизить угрозы, обусловленные распространением данного вида платежа. Инициатива обусловлена тем, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в РФ мягкий подход к регулированию криптовалют.

Инвестиционная компания из США Invesco ранее сообщила, что первая мировая криптовалюта начала сдавать активно сдавать позиции после рекордного роста. Аналитики полагают, что токен в ближайшей перспективе может опуститься до 30 тысяч долларов. Эксперты оценивают вероятность подобного события в 30%.