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Курс биткоина опустился до минимума июля 2021 года

  /   Обновлено: 22 января 2022 16:50
Экономика
Курс биткоина опустился до минимума июля 2021 года
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 января. Биткоин в ходе сессии опустился до 34,1 тысячи долларов, свидетельствуют данные площадки Coindesk. Последний раз монета торговалась на таком уровне в июле 2021 года.

На стоимость криптовалюты повлияли новости о планах ЦБ запретить в России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Таким образом, регулятор планирует снизить угрозы, обусловленные распространением данного вида платежа. Инициатива обусловлена тем, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в РФ мягкий подход к регулированию криптовалют.

Инвестиционная компания из США Invesco ранее сообщила, что первая мировая криптовалюта начала сдавать активно сдавать позиции после рекордного роста. Аналитики полагают, что токен в ближайшей перспективе может опуститься до 30 тысяч долларов. Эксперты оценивают вероятность подобного события в 30%.

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