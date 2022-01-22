МВД Ливии предупредило о возможности новых терактов ИГ на западе страны

Триполи, 22 января. Министерство внутренних дел нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии предупредило об угрозе организации на западе страны новых террористических атак со стороны движения «Исламское государство»1 (запрещено в РФ).

Согласно заявлению МВД, лояльные ИГ1 группировки могут совершить нападения на жизненно важные объекты и места скопления людей. Накануне ведомство поручило подчиненным ему структурам соблюдать бдительность и усилить охрану, а также более тщательно контролировать любые подозрительные перемещения и пересечения государственной границы.

«Министерство получило информацию с предупреждением о возможных террористических атаках, направленных на места скопления людей, общественные объекты, штаб-квартиры служб безопасности и другие жизненно важные цели», — говорится в циркуляре, изданном директором канцелярии МВД Нуреддином Абу Джаридой.

Министерство активировало операции по обеспечению безопасности на фоне поступающих новостей из города Сабрата, к западу от Триполи. Местные источники распространяют информацию о том, что активисты ИГ стали проникать в отдельные районы, которые являлись оплотом организации до ее изгнания в 2017 году.

وزارة الداخلية الليبية تحذر من هجمات إرهابية محتملة لتنظيم "داعش" #عينك_على_العالم#ليبياhttps://t.co/h8n4Bot1sC — العين الإخبارية (@alain_4u) January 21, 2022

«Элементы Исламского государства возвращаются в город, при этом лояльные исламистским группировкам средства массовой информации либо полностью игнорируют этот факт, либо пытаются отвести от него внимание. Это напоминает ситуацию в Сирте, когда он являлся оплотом ИГ в центре страны», — заявили службы безопасности Сабраты.

Источники утверждают, что некоторые члены террористической организации, включая одного из лидеров, проникли в Ливию из соседних стран. Они вошли в район Тавила аль-Газала, а затем вместе с сирийскими боевиками обосновались в жилом помещении на окраине Сабраты.

В заявлении добавлено, что группы ИГ начали подготовку к дислокации своих сил в регионе. Так, они установили радиовещательную станцию и подняли флаги на боевых внедорожниках.

Бандформирования «Исламского государства» распространились в Сабрате в период с 2014 по 2016 год. Террористы открыли ряд офисов и учебных центров для своих новых членов из нескольких стран Африки и Азии. В апреле 2020-го контроль над городом установили группировки из западных регионов. Они же штурмовали тюрьмы, в которых содержались члены и лидеры «Исламского государства», и освободили их.

Вооруженные силы продолжают борьбу с терроризмом. Ливийская национальная армия (ЛНА) проводит операции в целях уничтожения остатков радикальных организаций, конфискует имеющееся у них оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы.

Так, в текущем месяце силы ЛНА начали на юге страны широкую кампанию по обеспечению безопасности. Помимо борьбы с вооруженными группами, она нацелена на пресечение любой незаконной деятельности, включая контрабанду наркотиков и нелегальную миграцию.

1 Организация запрещена на территории РФ.