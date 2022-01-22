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Метан подорожал в Молдавии вслед за ростом цен на сырье у «Газпрома»

Экономика
Метан подорожал в Молдавии вслед за ростом цен на сырье у «Газпрома»
ФБА «Экономика сегодня»

Кишинев, 22 января. Увеличение закупочной цены на голубое топливо у «Газпрома» привело к подорожанию метана на заправочных станциях Молдавии до 17,6 лея за литр, сообщили в компании Transautogaz.

Стоимость газа выросла перед Новым годом. В январе цена на него в Молдавии достигла 646 долларов за 1 тысячу кубов. При этом в Европе сырье продавали в среднем за 1359 долларов, то есть на 52% дороже.

«В условиях повышения закупочной стоимости природного газа компания Transautogaz объявляет об изменении цены на сжатый природный газ (метан) с 22 января 2022 года по всей сети газозаправочных станций», — говорится в сообщении республиканского дистрибьютора.

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну ранее заявил, что газовый кризис в стране еще не закончился. Закупочная цена может снизиться в феврале, однако одновременно должны быть увеличены тарифы для потребителей.

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Газпром молдавия цены на метан
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