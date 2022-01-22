Гинеколог Ирина Филатова заявила, что причиной опухоли у Заворотнюк могло стать ЭКО

Москва, 22 января. Доктор медицинских наук Ирина Филатова рассказала, как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) могло повлиять на развитие злокачественного образования у заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк.

Новости об ухудшении состояния Заворотнюк вновь заставили пользователей Сети обсудить причину ее заболевания. Многие считают, что именно искусственное оплодотворение повлияло за здоровье актрисы. Филатова не исключила такую вероятность.

Гинеколог обратила внимание, что нельзя сравнивать ЭКО и естественный процесс беременности. Во время физиологического зачатия организм женщины постепенно готовится к родам, а во время вспомогательной репродуктивной технологии женщине приходится пить гормоны, чтобы вызвать овуляцию.

«Как можно вмешиваться в гормональный фон и говорить, что разницы с естественным процессом не будет? Я практик. И я видела множество страшных последствий ЭКО. Но об этом все молчат!» — объяснила доктор медицинских наук в беседе с «Царьградом».

Ранее врач-онколог Юрий Покровский высказал свои предположения о тяжелом состоянии Заворотнюк. Он считает, что больной раком артистке осталось жить не больше двух месяцев.