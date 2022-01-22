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France 24: жители Донбасса благодарят Россию за поддержку

Политика
France 24: жители Донбасса благодарят Россию за поддержку
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Донецк, 22 января. Жители Донбасса признались, что устали жить в режиме боевых действий, поэтому поддерживают Россию, которая не оставила их в беде.

Французский телеканал France 24 показал город Донецк и его население, которое выразило благодарность РФ за поддержку и выплату пенсий, а также раскритиковало власти Киева, отдающие приказы об обстрелах ДНР. В эфире канала журналисты показали, что людям приходится жить в полуразрушенных войной домах.

«Мы чудом остались живы. Было пару моментов, когда могли умереть. У каждого своя судьба, каждый сам решает. Мы решили не уходить», — рассказала местная жительница Антонина Зайцева.

France 24: жители Донбасса благодарят Россию за поддержку
Федеральное агентство новостей / Андрей Тюнников

Жители Донбасса говорят, что поддерживают Россию, так как власти Украины бездействуют, а Москва помогает.

«Россия нам дает деньги. А что делает Украина? Пенсию не дает, закрыла въезд и выезд. Спасибо России, что платит нам пенсию», — высказалась еще одна горожанка.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что Киев готовит плацдарм для масштабного наступления в Донбассе. Сейчас Украина перебрасывает тяжелое вооружение в регион.

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